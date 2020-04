Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait le champ libre pour cette piste !

Alors qu'il pourrait perdre Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, le PSG pourrait s'attaquer à Mattia De Sciglio l'été prochain. Pour combler le possible départ de son latéral, la Juventus voudrait faire confiance à Luca Pellegrini.

Luca Pellegrini pourrait faire oublier Mattia De Sciglio à la Juventus. En fin de contrat à l'issue de la saison, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa seraient de plus en plus proches de quitter le PSG. Dans cette optique, Leonardo souhaiterait renforcer les couloirs de la défense de Thomas Tuchel. Pour se faire, le directeur sportif du PSG pourrait se jeter sur Mattia De Sciglio lors du prochain mercato estival. Alors que l'ancien du Milan AC pourrait faire ses valises, la Juventus aurait déjà identifié son remplaçant.

Luca Pellegrini, l'héritier de Mattia De Sciglio à la Juve ?