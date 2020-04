Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce compatriote de Neymar fait passer un message fort à Leonardo !

Publié le 4 avril 2020 à 20h45 par B.C.

Pisté par le PSG, Willian a confirmé qu'il ne prolongerait probablement pas son contrat avec Chelsea avant la fin de la saison. Le Brésilien devrait donc être libre au cours du mercato.

À 31 ans, Willian a encore quelques belles années devant lui. Pourtant, l'international brésilien est en fin de contrat avec Chelsea et peut donc négocier avec le club de son choix en vue de la prochaine saison. Selon nos informations, Leonardo apprécie beaucoup le profil de l'ailier et pourrait donc tenter sa chance dans les prochaines semaines. Dans un entretien accordé à Fox Sports , Willian a confirmé qu'il sera probablement libre à l'issue de la saison.

« Ce sera très difficile pour moi de prolonger »