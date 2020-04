Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo mal embarqué pour la succession de Meunier ?

Publié le 4 avril 2020 à 17h15 par Th.B.

Le Real Madrid ne fermerait pas la porte à un transfert d’Achraf Hakimi vers le Bayern Munich ou la Premier League. Le PSG ne serait donc pas en position de force dans ce dossier…

Pour succéder à Thomas Meunier, le PSG multiplierait les pistes et penserait notamment à Mattia De Sciglio. L’un des profils qui plairait à la direction sportive du PSG serait Achraf Hakimi, au même titre que plusieurs cadors. En effet, la Juventus, Chelsea ou encore le Bayern Munich seraient sur les rangs pour accueillir l’international marocain prêté jusqu’à la fin de la saison au Borussia Dortmund par le Real Madrid. Pas forcément enclin à le conserver, pouvant compter pendant quelques années sur Dani Carvajal, lui qui n’est âgé que de 28 ans, le Real Madrid prendrait en considération une vente de Hakimi !

Le Real prévoirait de vendre Hakimi au Bayern Munich ou en Premier League !