Mercato - OM : Kamara pourrait faire les affaires du Barça !

Publié le 4 avril 2020 à 19h30 par A.C.

Boubacar Kamara, défenseur central de l’Olympique de Marseille, pourrait rendre un fier service au FC Barcelone.

Après des débuts compliquées la saison dernière, Boubacar Kamara s’affirme comme un titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille. En défense centrale d’abord et désormais en milieu défensif, le Français gravit les échelons à une vitesse hallucinante et certains parlent déjà de lui pour l’équipe de France. Cela ne semble pas avoir échappé au Milan AC, qui suit le joueur de l'OM depuis plusieurs mois déjà et qui semble décidé à tenter sa chance cet été.

Kamara au Milan AC et Romagnoli à Barcelone ?