Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic aurait une préférence pour son avenir

Publié le 5 avril 2020 à 13h00 par A.D.

Ivan Rakitic serait de plus en plus proche d'un départ. Alors qu'il serait dans le collimateur de plusieurs clubs italiens, le vice-champion du monde croate voudrait poursuivre son aventure en Espagne, et notamment du côté du FC Séville.

Ivan Rakitic voudrait faire son retour au FC Séville. Lors de l'été 2014, l'international croate a quitté le club andalou pour prendre la direction du FC Barcelone. Après six saisons de bons et loyaux services au Barça, Ivan Rakitic pourrait prendre le large. Alors qu'il vient de fêter ses 32 ans, le vice-champion du monde sera en fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021. Le milieu de terrain pourrait donc être poussé vers la sortie l'été prochain pour ne pas être cédé gratuitement dans un peu plus d'un an. Et en cas de départ, Ivan Rakitic pourrait être rapatrié par le FC Séville.

Retour à l'envoyeur pour Ivan Rakitic ?