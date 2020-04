Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ d'un grand nom du Barça se précise !

Publié le 5 avril 2020 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il pourrait quitter le FC Barcelone l’été prochain, Ivan Rakitic verrait l’Atlético de Madrid s’intéresser de près à son profil. Plus encore, l’international croate ne serait pas opposé à l'idée de rejoindre les Colchoneros, comme il le leur aurait lui-même signifié.

A 32 ans, Ivan Rakitic n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Tandis qu’il ne parvient pas à afficher son meilleur visage sur le terrain depuis plusieurs mois, le milieu croate ne devrait pas être retenu par les Blaugrana l’été prochain à un an de l’expiration de son contrat. Cependant, tout cela n’empêche pas Ivan Rakitic de conserver une belle côte sur le marché des transferts. En effet, à en croire les dernières informations de la presse espagnole, l’international croate serait sur les tablettes de l’Atlético de Madrid, qui souhaiterait renforcer son entrejeu lors du prochain mercato estival.

Des réunions auraient eu lieu entre l'Atléti et Rakitic en février !