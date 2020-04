Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger XXL pour Zidane dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 5 avril 2020 à 7h00 par A.C.

Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, pourrait voir une de ses pistes favorites lui passer sous le nez.

Révélation de la saison en Liga, Ferran Torres attise énormément de convoitises. L’ailier du FC Valence aurait en effet tapé dans l’œil de Zinedine Zidane, qui souhaiterait le recruter au Real Madrid. Son talent a également traversé les frontières du championnat espagnol, puisqu’il est annoncé dans le viseur de la Juventus. Les octuples champions d’Italie seraient d’ailleurs prêts à faire des efforts pour l’avoir, insérant notamment plusieurs joueurs dans les négociations autour du joueur de 20 ans, comme Mattia De Sciglio.

La Juventus prêt à vendre Bernardeschi et Douglas Costa pour Torres