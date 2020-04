Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur l’arrivée avortée… de Slimani

Publié le 5 avril 2020 à 5h00 par T.M.

En forme depuis le début de la saison à l’AS Monaco, Islam Slimani aurait très bien pu rejoindre l’OM il y a quelques mois.

Avec 9 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Islam Slimani réalise une très bonne saison. Malgré certains doutes à son arrivée à l’AS Monaco, l’Algérien a rapidement fait mentir ses détracteurs. Son duo avec Wissam Ben Yedder fait des étincelles, une association qui effraie de nombreuses défenses. Pour ses premiers pas en Ligue 1, Slimani se montre donc plutôt à son aise alors qu’il aurait pu poser ses valises en France bien avant.

L’OM a manqué le coche pour Slimani