Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il vendre Neymar pour prolonger Mbappé ?

Publié le 5 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

En Espagne, on assure que le PSG pourrait céder Neymar afin de proposer un nouveau contrat XXL à Kylian Mbappé. La bonne stratégie à adopter ? C'est notre sondage du jour !

Alors que le PSG s'attendait à un mercato estival mouvementé, la crise du coronavirus risque de bouleverser l'économie du football. Les clubs devraient globalement rester en retrait durant le marché des transferts, et ainsi limiter les gros achats. Néanmoins, il pourrait y avoir des exceptions, et le FC Barcelone en ferait partie selon la presse catalane. Le conseil d'administration compterait toujours sur Neymar et devrait faire le forcing auprès du PSG pour parvenir à ses fins. L'autre mastodonte d'Espagne, le Real Madrid, rêverait pour sa part de Kylian Mbappé, mais une offensive semble moins certaine dans ce dossier. Malgré tout, il va falloir préparer l'avenir, et Leonardo pourrait être contraint de faire un choix.

Sacrifier Neymar pour blinder Mbappé ?