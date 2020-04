Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les intentions du Barça avec Antoine Griezmann

Publié le 5 avril 2020 à 18h45 par T.M.

Après un an au FC Barcelone, Antoine Griezmann serait poussé au départ, notamment vers le PSG. Et le club catalan aurait ses raisons.

L’aventure d’Antoine Griezmann au FC Barcelone toucherait déjà à sa fin. Arrivé l’été dernier contre 120M€, le Français a connu de grandes difficultés pour trouver sa place en Catalogne. De quoi faire réfléchir les Blaugrana, d’autant plus que les finances ne sont pas si bonnes que cela. Par conséquent, Griezmann serait poussé vers la sortie et pourrait notamment figurer dans l’opération Neymar, ce qui pourrait ainsi l’amener au PSG. Comment le Barça en est arrivé là ? Pour The Transfer Window Podcast , Ian McGarry a dévoilé les raisons.

Griezmann n’est plus en odeur de sainteté !

Le FC Barcelone aurait plusieurs raisons pour se débarrasser d’Antoine Griezmann. La première serait d’ordre sportif puisque le Français n’aurait pas répondu aux attentes des Blaugrana sur le terrain. Le deuxième concernant l’attitude du natif de Mâcon en interne. Au Barça, Griezmann serait perçu comme quelqu’un d’égoïste, et cela ne se passerait pas forcément bien dans le vestiaire. Enfin, la troisième concernant les finances des Catalans. En difficulté, les dirigeants barcelonais compteraient donc sur la vente de Griezmann pour se renflouer.