Mercato - PSG : Leonardo aurait lancé l’opération Antoine Griezmann !

Publié le 4 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Dans le cadre de l’opération Neymar, Antoine Griezmann pourrait atterrir au PSG. Un renfort pour lequel Leonardo serait actuellement en train de préparer le terrain.

N’étant pas vraiment en excellente santé financière, le FC Barcelone voit le retour de Neymar se compliquer. En effet, les attentes du PSG sont hautes pour le Brésilien. Il faut donc trouver une solution et c’est ce que la direction blaugrana cherche actuellement à faire. De plus en plus, il est question de la présence d’Antoine Griezmann dans la balance. N’ayant pas convaincu pour sa première saison, le Français pourrait être utilisé comme monnaie d’échange par le Barça. En coulisse, l’échange Neymar-Griezmann prendrait forme et cela plairait bien à Leonardo.

Leonardo est séduit