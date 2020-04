Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les enchères montent pour Maxime Lopez…

Publié le 4 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Cet été, Maxime Lopez pourrait bien permettre à l’OM de renflouer ses caisses. Et pour le protégé d’André Villas-Boas, les enchères commenceraient à monter.

En raison de la crise liée au coronavirus, l’UEFA a décidé de suspendre pour quelques mois le fair-play financier. De quoi donner un peu de répit à l’OM qui doit tout de même retrouver un certain équilibre dans ses comptes. Cet été, il faudra donc vendre afin de faire rentrer de l’argent et plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. Ces derniers jours, il a ainsi été question d’un possible départ de Maxime Lopez. Courtisé par le FC Séville, le milieu de terrain pourrait aussi prendre la direction de l’Angleterre et cela pourrait rendre service à l’OM.

Un transfert à 11M€ ?