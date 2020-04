Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’une pépite de Tuchel réglé par Leonardo ?

Publié le 4 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Parmi les dossiers chauds de Leonardo, on retrouve Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Le directeur sportif du PSG doit les convaincre de signer leur premier contrat pro. Et pour le second, cela serait proche d’être réglé.

En plus de grandes stars du ballon rond, le PSG peut aussi compter sur un centre de formation performant. Bien que cela soit compliqué pour de jeunes talents de se faire une place dans le groupe de Thomas Tuchel, certains y arrivent. C’est notamment le cas de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Deux joueurs qui occupent actuellement l’esprit de Leonardo étant donné qu’ils n’ont pas signé de contrat pro et pourraient par conséquent partir à l’issue de la saison. Le directeur sportif du PSG a donc du pain sur la planche étant donné que les prétendants sont nombreux pour Kouassi et Aouchiche. Mais pour ce dernier, l’avenir devrait bel et bien s’écrire sous le maillot parisien.

Un dossier en bonne voie ?