Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'avenir de Neymar... à cause de Mbappé ?

Publié le 5 avril 2020 à 19h15 par B.C.

Cet été, le PSG pourrait bien être disposé à se séparer de Neymar afin de sécuriser l'avenir de Kylian Mbappé. Explications.

Le feuilleton Neymar est d'ores et déjà relancé si l'on en croit les informations de la presse catalane. Le FC Barcelone serait bien décidé à récupérer son ancien joueur, et pourrait donc revenir à la charge auprès du PSG dans les prochains mois. Un retour en Catalogne que verrait d'un bon œil Neymar, sous contrat jusqu'en 2022. Qu'en sera-t-il du côté du PSG ? Comme annoncé par le 10 Sport, le club n'a proposé aucune offre au Brésilien pour une prolongation. L'avenir du joueur paraît donc incertain, et il n'est pas impossible que le PSG accepte de se séparer de l'international auriverde.

Un départ de Neymar pour blinder Mbappé ?