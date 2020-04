Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait réglé le sort de Thiago Silva !

Publié le 5 avril 2020 à 16h15 par T.M.

Le flou règne actuellement concernant l’avenir de Thiago Silva au PSG. Mais à en croire les Isabela Pagliari, le sort du Brésilien serait réglé.

Thiago Silva fait partie des joueurs du PSG qui arrivent au terme de leur contrat. D’ici quelques semaines, le Brésilien sera libre, à moins qu’il ne signe une prolongation. Toutefois, Leonardo ne semble pas vraiment enclin à offrir un nouveau contrat au défenseur central, s’activant même déjà pour lui trouver un successeur. Pour Thiago Silva, l’aventure au PSG toucherait donc à sa fin. Une tendance confirmée par la journaliste brésilienne, Isabela Pagliari.

« La fin de l’histoire de Thiago Silva avec le PSG »