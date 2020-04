Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva connait son prochain club !

Publié le 4 avril 2020 à 3h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva devrait quitter le PSG à l'issue de la saison. Et visiblement, le Brésilien se verrait bien rentrer au pays.

L'avenir de Thiago Silva demeure incertain. En fin de contrat, le Brésilien n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin en juin prochain et tout laisse penser qu'il va quitter le PSG. Leonardo semble réticent à l'idée de prolonger le bail d'un joueur de 35 ans avec un salaire aussi important. Par conséquent, O Monstro se projette vers l'avenir et affiche un premier souhait fort.

Thiago Silva veut revenir à Fluminense