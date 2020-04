Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se préparerait au transfert de Neymar !

Publié le 5 avril 2020 à 12h45 par T.M.

En coulisse, Neymar ne lâcherait rien pour quitter le PSG. Un départ auquel Leonardo serait en train de se préparer.

Le feuilleton Neymar devrait repartir pour un tour cet été. En effet, alors que le Brésilien est finalement reparti pour une 3ème saison avec le PSG, son envie resterait la même : quitter le club de la capitale. Ce dimanche, Sport explique, en effet, que le malaise entre le joueur et sa direction serait toujours présent, tandis que Neymar aurait expliqué à sa direction que cet été, il y aurait encore un feuilleton pour son avenir. Son retour au FC Barcelone se profilerait donc un peu plus et cela, le PSG commencerait à l’anticiper.

Un départ inévitable ?