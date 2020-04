Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva s’activerait pour trouver un point de chute !

Publié le 5 avril 2020 à 12h15 par H.G.

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva ne devrait pas être prolongé par le club de la capitale et se serait ainsi lancé dans la quête d’un dernier challenge en Europe.

« Dans l’un des moments les plus difficiles de ma vie, Fluminense m’a ouvert les portes. Je suis très reconnaissant. Et cette gratitude est au-dessus de tout. Je pense que oui, je ne sais pas quand, mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot », confiait dernièrement Thiago Silva, ouvrant ainsi grand la porte à un retour au sein de son premier club, qui l'avait ensuite accueilli après qu'il ait contracté la tuberculose. Une page serait en effet en train de se tourner au PSG dans la mesure où son capitaine devrait s’en aller au terme de la saison, après huit ans de bons et loyaux services. En fin de contrat en juin prochain, le bail du Brésilien de 35 ans ne devrait pas être prolongé par Leonardo, qui se serait déjà lancé en quête de son successeur en ayant coché les noms de Kalidou Koulibaly et de Milan Škriniar.

Thiago Silva chercherait un club en Europe !