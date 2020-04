Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir de Lautaro Martinez !

Publié le 5 avril 2020 à 11h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Lautaro Martinez n’aurait répondu positivement à aucune des offres de prolongation de l’Inter, qui commencerait à se résoudre à l’idée de perdre son buteur argentin.

A 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Si l’attaquant uruguayen est toujours capable de réaliser des performances de haut niveau, il est malgré tout sur un net déclin physique cette saison et sa blessure au genou droit en début d’année 2020 pourrait ne rien arranger à la situation. De ce fait, la direction du Barça aurait décidé de travailler dès maintenant sur sa succession en cochant le nom de Lautaro Martinez. Le mercato estival 2020 pourrait être le moment ou jamais pour les Blaugrana pour enrôler l’Argentin de 22 ans, dans la mesure où ce dernier aurait de grandes chances de quitter l’Inter et qu’il serait également suivi par plusieurs clubs de Premier League. Ainsi, le FC Barcelone devrait passer à l’offensive prochainement, tandis que les propriétaires des Nerazzuri commenceraient à comprendre que Lautaro Martinez est en train de vivre ses dernières semaines dans leur écurie.

