Mercato - Barcelone : Une piste de prestige d'ores et déjà à oublier pour Rakitic ?

Foot - Mercato - Barcelone

Le Milan AC ne serait pas en contact avec le FC Barcelone pour Ivan Rakitic. Les Rossoneri estimeraient que les demandes salariales du croate sont trop élevées.

Ivan Rakitic ne devrait pas poser ses valises au Milan AC. Lors des dernières fenêtres de transferts, le milieu de terrain du FC Barcelone a été annoncé avec insistance sur le départ. Toutefois, le vice-champion du monde croate défend toujours les couleurs du club blaugrana. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Ivan Rakitic serait de plus en plus sur la sellette au Barça. D'autant qu'il a fêté ses 32 ans au mois de mars. Reste à savoir quelle sera la prochaine destination de l'ancien pensionnaire du FC Séville. Alors que son nom a été lié au Milan AC, Ivan Rakitic ne devrait pas pour autant défendre les couleurs rossoneri la saison prochaine.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , il n'existerait pas de pourparlers entre le Milan AC et le FC Barcelone pour Ivan Rakitic. A en croire le journaliste italien, le milieu de terrain croate n'entrerait pas dans les plans des Rossoneri parce qu'il aurait des revendications salariales trop importantes.

