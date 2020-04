Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan surprenant du clan Lautaro Martinez !

Publié le 3 avril 2020 à 22h30 par A.C.

L’agent de Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter pisté par le FC Barcelone, le PSG, ou encore le Real Madrid, semble jouer un double jeu.

Cet été, Lautaro Martinez pourrait être l’un des dossiers chauds du mercato. Le FC Barcelone semble prêt à faire des pieds et des mains pour le recruter, mais c’est également le cas de plusieurs clubs à travers l’Europe... et pas des moindres ! Le Paris Saint-Germain en pincerait pour l’attaquant de l’Inter, tout comme le Real Madrid, Chelsea, Manchester United et Manchester City. Il faudra pourtant y mettre le prix pour l’arracher aux Nerazzurri , puisqu’il possède une clause de départ fixée à 111M€.

Le double jeu de l’agent de Lautaro Martinez