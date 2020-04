Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez prêt à snober Messi ?

Publié le 3 avril 2020 à 21h00 par A.C.

Un club semble avoir pris l’avantage dans le dossier Lautaro Martinez, annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone.

Il n’a fallu qu’une saison et demi à Lautaro Martinez pour s’imposer en Europe et commencer à faire parler de lui. L’attaquant de l’Inter semble en effet être l’un des joueurs les plus convoités du moment. Le FC Barcelone serait prêt à monter une opération d’une valeur totale de 150M€ pour lui, avec Lionel Messi qui rêverait de l'avoir à ses côtés, mais la concurrence s’annonce féroce. Le Paris Saint-Germain suivrait également Lautaro Martinez, tout comme Manchester City, Manchester United, Chelsea et le Real Madrid.

Avantage Inter pour Lautaro Martinez