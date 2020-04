Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 5 avril 2020 à 10h45 par A.D.

Prêté avec option d'achat au PSG, Mauro Icardi voudrait faire son retour en Italie. Alors qu'il ne serait plus désiré à l'Inter, le buteur argentin pourrait atterrir... au Milan AC.

Mauro Icardi pourrait retrouver Milan, mais du côté des Rossoneri . En froid avec la direction de l'Inter, le buteur argentin a été prêté avec option d'achat au PSG l'été dernier. Alors qu'il pourrait rester dans le club de la capitale, Mauro Icardi voudrait à tout prix faire son retour en Italie, et de préférence le plus près possible de la ville de Milan. Pour réaliser son souhait, l'ancien capitaine de l'Inter pourrait s'allier avec l'ennemi juré : le Milan AC.

Mauro Icardi prêt à passer de l'Inter au Milan AC ?