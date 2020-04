Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a un plan précis pour forcer son départ !

Publié le 5 avril 2020 à 14h45 par H.G.

Pourtant impliqué au PSG cette saison, Neymar n’aurait toujours pas abdiqué dans ses envies de départ et souhaitait toujours retourner au FC Barcelone la saison prochaine.

Le feuilleton Neymar pourrait repartir de plus belle l’été prochain. Alors qu’il souhaitait quitter le PSG lors du dernier mercato estival pour faire son retour au FC Barcelone, l’international brésilien de 28 ans a finalement vu son projet être réduit en miettes par la fermeté de Leonardo et du club de la capitale, qui n’acceptaient pas les propositions d’un Barça en manque de moyens financiers. Par la suite, Neymar s’est remobilisé pour réaliser une grande saison avec le PSG, qui est pour l’heure en suspend du fait de la pandémie de Covid-19. Cependant, dans le même temps, les volontés de départ du Brésilien ne se seraient pas apaisées pour autant…

Neymar espèrerait obtenir gain de cause et retourner au Barça l’été prochain !