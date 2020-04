Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez afficherait une préférence pour son avenir !

Publié le 5 avril 2020 à 14h00 par H.G.

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone ces dernières semaines, Lautaro Martinez ne serait pas insensible à l'intérêt du club catalan. Au point où rejoindre les Blaugrana serait son choix préférentiel.

Alors que Luis Suarez est vieillissant et sur le déclin physiquement, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà décidé de travailler sur la succession de l’Uruguayen de 33 ans. Dans cette perspective, le club catalan aurait coché le nom de Lautaro Martinez, qui pourra quitter l’Inter contre le paiement de sa clause libératoire de 111M€ active lors des deux premières semaines du mercato estival. Le Barça serait tombé sous le charme de l’Argentin du fait de ses excellentes performances réalisées avec les Nerazzurri cette saison, mais les Blaugrana ne seraient logiquement pas les seuls sur les rangs puisque l’attaquant de 22 ans figurerait également sur les tablettes de plusieurs écuries de Premier League. Toutefois, la volonté de Lautaro Martinez pourrait faire pencher la balance en faveur du FC Barcelone.

Lautaro Martinez préfèrerait rejoindre le Barça plutôt que la Premier League !