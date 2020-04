Foot - PSG

PSG - Malaise : De nouvelles tensions révélées entre Neymar et Leonardo ?

Publié le 5 avril 2020 à 13h15 par H.G.

Alors que la relation entre Neymar et Leonardo semblait s’être améliorée au fil du temps cette saison, une nouvelle altercation aurait eu lieu dernièrement entre les deux hommes.

Le feuilleton Neymar, qui souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone l’été dernier, aurait laissé des traces dans la relation entre l’attaquant brésilien et Leonardo. En effet, les rapports entre le directeur sportif du PSG et le joueur de 28 ans seraient toujours délicats, les deux hommes ne parvenant pas à se comprendre tandis que Leonardo avait publiquement pris à partie son compatriote dans les vestiaires au début de la saison. Et si ces derniers temps il était annoncé que les rapports entre Neymar et Leonardo s’étaient améliorés, il n’en serait rien puisqu’une nouvelle altercation aurait eu lieu entre les deux hommes il y a quelques semaines.

Un accrochage entre Leonardo et Neymar après la défaite à Dortmund ?