Foot - PSG

PSG : Ce joueur de l’OL qui évoque le traitement réservé à Neymar

Publié le 5 avril 2020 à 9h25 par T.M.

Alors que Neymar se plaint souvent des fautes commises sur lui par les adversaires, de son côté, Thiago Mendes estime que ce traitement est normal.