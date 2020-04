Foot - PSG

PSG : Boudebouz totalement fan de Thiago Silva

Invité à désigner les trois meilleurs défenseurs de Ligue 1, Ryad Boudebouz n'est qu'un seul nom à citer : Thiago Silva.