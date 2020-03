Foot - PSG

PSG : Cet énorme flop de l'OM qui a reçu le soutien de... Thiago Silva !

Publié le 28 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Auteur d'un passage plus que poussif à l'OM, Doria a toutefois pu compter sur le soutien de Thiago Silva, pourtant son rival au PSG.

Arrivé en 2014 à l'Olympique de Marseille, Doria est l'une des plus grosses erreurs de casting du club phocéen. En effet, Marcelo Bielsa, qui n'avait pas réclamé le recrutement du défenseur brésilien, décide de ne pas l'utiliser. Résultat, Doria est d'abord prêté à Sao Paulo six mois après son arrivée à l'OM puis à Grenade la saison suivante et enfin au Yeni Malatyaspor avant d'être définitivement transféré au club mexicain de Santos Laguna. Toutefois, durant son passage compliqué à Marseille, Doria a pu compter sur Thiago Silva.

Thiago Silva a aidé Doria