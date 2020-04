Foot - PSG

PSG - Malaise : En plein confinement, Neymar donne de ses nouvelles !

Publié le 3 avril 2020 à 9h45 par La rédaction

Critiqué pour sa décision de retourner au Brésil pendant le confinement, Neymar a donné de ses nouvelles via son service de presse.

Non, Neymar ne se la coule pas douce dans sa maison de vacances de Mangaratiba, au Brésil. Vivement critiqué pour sa décision de retourner au Brésil pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire du Coronavirus, l’international brésilien du PSG a décidé de donner de ses nouvelles depuis le Brésil ; un communiqué rapporté par Le Parisien dans ses colonnes ce vendredi.

Neymar n'est pas en vacances