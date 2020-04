Foot - PSG

PSG : Remontada, Barça… Les vérités de Sergi Roberto !

Publié le 1 avril 2020 à 23h45 par La rédaction

Auteur du dernier but lors de la remontada contre le PSG (6-1), Sergio Roberto, joueur de Barcelone, admet qu’il n’a pas pu trouver le sommeil après la rencontre.

Le 8 mars 2017 reste une date historique en Ligue des Champions. Vainqueur du Barça lors du huitième de finale aller (4-0), le PSG avait vécu une soirée cauchemardesque au Camp Nou. Les hommes d'Unai Emery, alors entraîneur du club de la capitale, s’étaient lourdement inclinés sur la pelouse du FC Barcelone, en encaissant notamment le but fatal de Sergi Roberto dans les arrêts de jeu. Une sévère défaite synonyme d’élimination (6-1), alors que le terme de remontada colle désormais à la peau du PSG.

« Je suis resté debout toute la nuit à regarder le but encore et encore et je n'ai pratiquement pas dormi »