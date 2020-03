Foot - PSG

PSG : Quand Lionel Messi évoque le talent de Kylian Mbappé !

Publié le 31 mars 2020 à 23h45 par Th.B.

N’ayant pu se mesurer à Kylian Mbappé que lors du mémorable 1/8ème de finale du Mondial en Russie remporté par l’Équipe de France face à l’Argentine (4-3), Lionel Messi n’a pas eu besoin de plus de confrontations face à l’attaquant du PSG pour lui dresser un portrait concis, mais flatteur.

Depuis la saison 2016/2017 avec l’AS Monaco qui lui a valu son transfert au PSG, Kylian Mbappé ne cesse d'établir de nouveaux records et d'empiler les trophées. À 19 ans, la pépite du PSG est devenue en 2018 champion du monde grâce au sacre de l’Équipe de France en Russie. Au cours de cette épopée des hommes de Didier Deschamps, Mbappé et les Bleus ont surclassé l’Argentine en 1/8ème de finale, 4 buts à 3, grâce à un doublé de Kylian Mbappé omniprésent. Le quintuple Ballon d’Or de l’époque Lionel Messi, ayant remporté son sixième en 2019, n’a rien pu faire pour empêcher l’élimination de l’Albiceleste.

« Il est rapide et très dangereux »