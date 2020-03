Foot - PSG

PSG - Malaise : Coronavirus, confinement... Di Maria se prononce sur son calvaire

Publié le 29 mars 2020 à 19h15 par B.C.

Enfermé chez lui comme l'ensemble de la population française, Angel Di Maria avoue qu'il a du mal à digérer cette situation.

Pour limiter la propagation du coronavirus, plusieurs pays ont imposé le confinement de la population. C'est notamment le cas en France depuis deux semaines. Bien évidemment, les joueurs du PSG restés dans la capitale ou ses environs sont concernés par ces mesures extrêmes, et certains vivent cette situation plus mal que d'autres. La femme d'Angel Di Maria a notamment confié à la télévision argentine que cela commençait à peser sur le moral de l'attaquant du PSG : « Il ne va pas bien. Je suis avec les filles toute la matinée parce qu’elles suivent leur enseignement à distance via internet. Je lui laisse un moment avec elles dans l’après-midi. Il ne peut plus supporter ». Présent aux côtés de sa compagne, Angel Di Maria a pu témoigner.

« La situation est effrayante »