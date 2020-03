Foot - PSG

PSG - Malaise : Confinement, Coronavirus… Les cas Neymar, Silva et Cavani inquiéteraient !

Publié le 28 mars 2020 à 17h45 par Th.B.

Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani ont fait le choix de rentrer au Brésil et en Uruguay pour passer cette période de confinement auprès de leurs proches. Une décision qui poserait problème dans l’esprit des dirigeants du PSG.

« La situation est à présent difficile et nous souhaitons nous protéger dans les meilleurs conditions. Dans Paris, les supermarchés se vident rapidement et chaque sortie est un risque de contamination pour moi et ma famille » . Voici le message qu’Isabelle Silva, femme de Thiago Silva, publiait dernièrement sur son compte Instagram pour justifier le fait que sa famille ait quitté Paris pour rentrer au Brésil en cette période de crise sanitaire. Le défenseur du PSG a donc décidé avec ses proches de se confiner dans leur domicile au Brésil. Une décision forte que Neymar et Edinson Cavani ont également pris, en allant respectivement au Brésil et en Uruguay. Cependant, bien qu’ils auraient reçu l’aval des dirigeants du PSG, la direction parisienne s’inquièterait.

Le PSG aurait préféré que tout le vestiaire reste confiné à Paris !