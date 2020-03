Foot - PSG

PSG : Mbappé fait un «très gros don» pour lutter contre la crise du coronavirus

Publié le 27 mars 2020 à 17h13 par B.C.

Alors que la France fait face à une énorme crise sanitaire et économique avec le coronavirus, Kylian Mbappé a offert un « très gros don » à la fondation Abbé Pierre.