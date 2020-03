Foot - PSG

PSG - Malaise : Une décision forte de Keylor Navas à 200 000€ ?

Publié le 29 mars 2020 à 16h45 par H.G.

A l’instar de Neymar, Keylor Navas aurait à son tour pris la décision de rentrer chez lui, au Costa Rica, afin de fuir la période de confinement en France.

Alors que le football européen est à l’arrêt depuis deux semaines en raison de la crise sanitaire du Covid-19, certains joueurs du PSG ont fait le choix de retourner dans leur pays d’origine pendant le temps de la période de confinement. C’est notamment le cas de Neymar et de Thiago Silva, qui ont décidé de retourner au Brésil la semaine dernière, tout comme Edinson Cavani qui est retourné en Uruguay, jusqu’à ce que la crise sanitaire soit résolue et que les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions puissent reprendre. Cependant, les trois joueurs ne seraient pas les seuls éléments du PSG à avoir pris cette décision puisque Keylor Navas aurait à son tour décidé de suivre leur trace.

Keylor Navas aurait affrété un avion contre 200.000€ !