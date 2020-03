Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat sans appel sur l'avenir de Neymar !

Publié le 28 mars 2020 à 22h15 par La rédaction

Ancienne gloire brésilienne, Cafu estime que Neymar ne ferait pas un bon capitaine et s'explique.

Depuis de nombreux mois, Neymar est pointé du doigt par de nombreux amateurs de football. Le joueur brésilien du Paris Saint-Germain ne semble pas avoir fait l’unanimité depuis son arrivée l’été 2017. Entre les blessures et les mauvaises performances, Neymar est au cœur de nombreuses critiques. Malgré tout cela, pourrait-il avoir un rôle de leader au PSG après le départ de Thiago Silva l'été prochain, ou même dans un autre club ? Mauvaise idée pour cet ancien champion du monde brésilien...

Un potentiel leader ? « Non, car ce n'est pas son profil ! »