Foot - PSG

PSG : Karim Benzema s’enflamme pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 mars 2020 à 19h15 par La rédaction

A l'occasion de son live sur Instagram, Karim Benzema a évoqué plusieurs sujets. Après avoir notamment évoqué Olivier Giroud, le buteur du Real Madrid s'est confié sur Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses critiques dès qu'il ne réalise pas une performance attendue. Le joueur du Paris Saint-Germain a de plus en plus de responsabilités et répond majoritairement aux attentes grâce à des prestations d’anthologie. Toutefois, cela n'empêche pas certains d'explique que Mbappé a pris la grosse tête. D'autres sont en revanche en admiration. C'est le cas de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a ainsi dit tout le bien qu'il pensait du joyau du PSG.

« Il est fort, c'est un très bon joueur »