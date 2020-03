Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette mise au point sur la nouvelle polémique déclenchée par Neymar !

Publié le 30 mars 2020 à 7h15 par B.C.

Ces derniers jours, des clichés publiés par Neymar sur les réseaux sociaux ont fait parler, alors que l'épidémie de coronavirus fait de nombreuses victimes dans le monde. Interrogée sur le sujet, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari a mis les choses au clair.

Il ne se passe pas une semaine sans que Neymar ne soit impliqué dans une nouvelle polémique. Ces derniers jours, la star du PSG a fait parler d'elle au Brésil en publiant plusieurs clichés sur son compte Instagram sur lesquels on le voit accompagné de plusieurs amis et de son fils sur un terrain de volley-ball sans respecter les règles de distanciation sociale afin de se protéger face à l'épidémie de coronavirus. Interrogé sur ces photos, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari est revenu sur cette polémique et a assuré que Neymar était bien confiné chez lui, en attenant la fin de l'épidémie.

« Ce n'est pas la fête comme tout le monde imagine »