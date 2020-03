Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette légende qui écarte une hypothèse sur le futur de Neymar !

Publié le 29 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Légende du football brésilien, Cafu s'est prononcé sur la situation de Neymar. Et selon l'ancien latéral droit de la Seleçao, l'attaquant du PSG ne fera jamais un bon capitaine.

« Aujourd’hui, en ce qui concerne les compétences techniques, il n’y a aucun joueur supérieur à Neymar, pas même Messi, dont je suis un grand fan (...) Le temps de la maturité est passé, il est désormais leader du Paris Saint-Germain et le joueur le plus cher du monde ». Convaincu par le talent de Neymar, Cafu n'hésitait pas à encenser les qualités de la star brésilienne qui s'est imposé comme le leader technique du PSG. Toutefois, Neymar ne sera jamais un leader de vestiaire comme l'ajoute Cafu.

Pour Cafu, Neymar ne sera pas un bon capitaine