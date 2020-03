Foot - PSG

PSG : Cette grosse anecdote de Di Maria sur sa brouille avec le Real Madrid !

Publié le 29 mars 2020 à 21h20 par La rédaction

Blessé pendant le Mondial 2014, Angel Di Maria est revenu sur un épisode surprenant de sa carrière avec son club de l’époque. L’ailier du PSG évoluait alors au Real Madrid et a révélé avoir déchiré une lettre soumise par son ancien club. Explications.