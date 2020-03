Foot - PSG

PSG - Malaise : Le coup de gueule du clan Neymar !

Publié le 31 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Au cœur d'une polémique concernant son confinement au Brésil, Neymar a tenu à mettre les choses au clair par le biais d'un communique limpide.

A l'image d'autres joueurs du PSG, Neymar a choisi de retourner dans son pays le temps du confinement en France. Ainsi, le numéro 10 parisien est de retour au Brésil depuis deux semaines, mais malgré la situation, il n'échappe aux polémiques. Suite à certaines photos postées sur les réseaux sociaux sur lesquelles on le voit entourer de plusieurs amis et proches, Neymar a été vivement critiqué au Brésil. Mais son entourage désamorce cette polémique.

Neymar respecte le confinement