Foot - PSG

PSG - Polémique : La réponse du clan Neymar concernant le confinement !

Publié le 30 mars 2020 à 8h45 par T.M.

Actuellement en confinement au Brésil, Neymar s’est retrouvé au cœur de certaines polémiques. De quoi obliger son entourage à sortir du silence.

En pleine période de crise sanitaire, Neymar a choisi de retourner au Brésil pour se confiner auprès de sa famille et ses amis. Le joueur du PSG est donc bien entouré, mais cela est mal vu en cette période de distanciation sociale. Ainsi, les polémiques sont nombreuses concernant le comportement du Brésilien, accusé de ne pas respecter comme il se doit ce confinement, alors que certaines photos montraient aussi Neymar en train de jouer au volley-ball.

Neymar respecte les règles