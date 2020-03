Foot - PSG

PSG - Malaise : Coronavirus, confinement... Navas justifie son départ de Paris

Publié le 29 mars 2020 à 23h45 par B.C.

Après Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani, c'est au tour de Keylor Navas d'avoir rejoint son pays natal suite à l'épidémie de coronavirus. Interrogé par un média local, le portier du PSG a justifié sa décision.

Suite à l'épidémie de coronavirus, la France a imposé le confinement à sa population pour éviter la propagation du Covid-19. Mais certains joueurs du PSG ont décidé de rentrer dans leur pays en attendant le retour à la normale en France. C'est notamment le cas de Thiago Silva, Neymar et Edinson Cavani, et cela ne plairait pas forcément au PSG. En effet, le club parisien aurait préféré que tous les joueurs restent confinés à Paris et craint désormais des difficultés à leur retour. Malgré cela, Keylor Navas a également décidé de rentrer au Costa Rica dans la nuit de vendredi à samedi en déboursant près de 200 000€ pour la location privée d'un avion. À son arrivée, le portier du PSG a justifié sa décision.

« Nous avons peur »