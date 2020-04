Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo toujours en course pour cette pépite de Zidane !

Publié le 4 avril 2020 à 19h15 par A.C.

Alejandro Camano, agent d’Achraf Hakimi, s’est exprimé au sujet des récentes informations concernant une prolongation de son protégé au Real Madrid.

Son prêt au Borussia Dortmund touche à son terme et Achraf Hakimi suscite de plus en plus de convoitises. Leonardo aimerait attirer le latéral droit au Paris Saint-Germain, mais Zinedine Zidane compte bien le récupérer au Real Madrid. En effet, MARCA a annoncé ce samedi que le club madrilène a prolongé la contrat d’Hakimi d’une saison, le portant donc de juin 2022 à juin 2023. Une façon d’éloigner les sirènes du PSG, mais également d’autres clubs comme Chelsea et la Juventus.

« Le contrat avec le Real Madrid est toujours le même »