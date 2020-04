Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour cette pépite de Zidane grâce… à Thomas Meunier ?

Publié le 4 avril 2020 à 16h15 par Th.B.

Pourtant ouvert à l’idée de conserver Achraf Hakimi, le Borussia Dortmund verrait plusieurs obstacles se mettre sur son chemin et pourrait se rabattre sur Thomas Meunier. De quoi faire les affaires du PSG ?

Avec la saison qu’il a réalisé avec le Borussia Dortmund, Achraf Hakimi risque d’être l’une des grandes attractions du mercato estival. Prêté par le Real Madrid à l’été 2018 au BvB , la période de prêt du Marocain arrivera à expiration en juin prochain. Cependant, le Real Madrid ne serait pas certain de pouvoir lui offrir un rôle de titulaire indiscutable, pouvant compter sur les services de Dani Carvajal. Ainsi un nouveau prêt ou encore un transfert sec pourrait être d’actualité. Et le Borussia Dortmund serait ouvert à l’idée de conserver Hakimi, pourtant pisté par le PSG.

Faute de pouvoir conserver Hakimi, le BvB aurait jeté son dévolu sur Meunier !