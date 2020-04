Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur de l'OL propose ses services à Zidane et au Barça !

Publié le 6 avril 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Interroge sur ses rêves, Maxwel Cornet, attaquant de l’OL, imagine un avenir dans une grosse écurie européenne, à l’image du Real Madrid et de Barcelone

Le Real Madrid et le FC Barcelone restent des destinations de choix pour bon nombre de joueurs. Les deux fers de lance du football espagnol peuvent se targuer d’attirer de grands noms du ballon rond. Et si les Catalans ou les Blaugrana attiraient un attaquant de Ligue 1 ? Sur les antennes de Canal+ Sport , Maxwel Cornet, buteur de l'OL, fait passer un message fort à Zinedine Zidane et Quique Setién.

« J’aimerais jouer dans les plus gros clubs européens comme le Real Madrid ou le FC Barcelone »