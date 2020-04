Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu d’Idrissa Gueye sur son intégration au PSG !

Publié le 6 avril 2020 à 0h45 par J.-G.D.

Questionné sur son adaptation au PSG, Idrissa Gueye, arrivé l’été dernier, admet que ses partenaires l’ont très bien accueilli.

Thomas Tuchel aura obtenu gain de cause pour le recrutement d’Idrissa Gueye. Après avoir raté le coche à l’hiver 2019, le PSG s’est finalement attaché les services du milieu de terrain sénégalais l’été dernier. L’ancien du LOSC n'a pas mis longtemps pour s’imposer au sein de l’entrejeu parisien, et lors d’une interview à Canal+ Sport , Gueye en a profité pour évoquer son intégration au PSG.

« Mes coéquipiers m’ont très très très bien accueilli et m’ont beaucoup aidé »