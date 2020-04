Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola pourrait rendre un grand service à Leonardo avec Donnarumma...

Publié le 5 avril 2020 à 21h15 par A.D.

Ancien du Milan AC, Leonardo voudrait attirer Gianluigi Donnarumma vers le PSG. Alors que les négociations n'auraient pas commencé pour la prolongation de son protégé, Mino Raiola pousserait pour le vendre cet été.

Mino Raiola pourrait rendre une fière chandelle à Leonardo. A la fin de la dernière saison, le directeur sportif italo-brésilien a quitté le Milan AC pour faire son retour au PSG. Tombé sous le charme de Gianluigi Donnarumma, Leonardo voudrait l'arracher aux Rossoneri pour l'attirer vers le Camp des Loges. Et il se pourrait que Mino Raiola l'aide à obtenir gain de cause.

Mino Raiola voudrait vendre Donnarumma cet été