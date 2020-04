Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'offensive du Barça pour Kurzawa se précise !

Publié le 6 avril 2020 à 1h15 par B.C.

Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, Layvin Kurzawa serait bien sur les tablettes du FC Barcelone.

Alors qu'il ne fait pas l'unanimité au PSG, Layvin Kurzawa suscite quelques convoitises. Libre à l'issue de la saison, l'international français devrait changer d'air au cours du mercato, et plusieurs prétendants prestigieux se seraient déjà positionnés. En effet, Arsenal, la Juventus et même le FC Barcelone s'intéresseraient de près au latéral gauche. Les Blaugrana pourraient d'ailleurs disposer d'une longueur d'avance grâce à leur bonne relation avec Kia Joorabchian, l'agent de Layvin Kurzawa, et les deux parties se seraient déjà rapprochées.

La piste Barça serait sérieuse pour Kurzawa